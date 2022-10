La modella ha rivelato una tecnica rivoltante per scoprire i tradimenti, ma c'è chi la critica.

La modella guatemalteca Kimberly Flores ha rivelato una tecnica per scoprire i tradimenti da parte dei propri partner. Tuttavia, questo metodo risulta essere abbastanza disgustoso e rivoltante. Alcuni utenti sui social hanno criticato la 35enne in quanto la tecnica in questione andrebbe a ledere la privacy tra una coppia.

Kimberly è la moglie del cantante messicano Edwin Luna. Il loro matrimonio risale a tre anni fa. Flores ha assicurato che il suo metodo risulti essere assolutamente infallibile: la modella controlla se Edwin la trasdisce annusando la sua biancheria intima.

Modella spiega come scoprire i tradimenti: la “soluzione” è nelle mutande

Nel corso di una puntata del reality show Rica Famosa Latina, Kimberly Flores ha spiegato come scopre se suo marito Edwin Luna la tradisce: “Controllo sempre i conti della sua carta di credito, lo chiamo nel cuore della notte e sento anche l’odore delle sue mutande”.

I social si indignano

Le dichiarazioni di Kimberly Flores hanno suscitato indignazione, scalpore e disgusto sui social network. Alcuni utenti hanno definito la 35enne una persona “tossica” in quanto la sua tecnica anti-infedeltà supererebbe il limite della privacy tra due persone che si amano. Alcuni, inoltre, ritengono squallido fare qualcosa come annusare la biancheria intima del proprio partner.