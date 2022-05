La modella su OnlyFans confessa: “Mi chiedono di sedermi sulle ortiche…”

La modella Ariesia Grey ha confessato di voler soddisfare qualsiasi richiesta da parte dei suoi fan su OnlyFans.

La top model Ariesia Grey ha raggiunto la popolarità su OnlyFans, dove è arrivata a soddisfare alcune richieste a dir poco stravaganti da parte dei suoi abbonati.

Ariesia Grey: le richieste su OnlyFans

Ariesia Grey è una giovane e stupenda top model che ha confessato di aver guadagnato oltre 50mila euro soddisfacendo le richieste più stravanti dei suoi abbonati sulla piattaforma, come quella di sedersi sull’ortica completamente senza vestiti.

“Non importa quante volte lo faccio, fa sempre molto male. Dopo devo sedermi sul ghiaccio, altrimenti non sono in grado di sedermi per ore”, ha dichiarato la modella, i cui scatti bollenti sulla OnlyFans hanno conquistato sempre maggiore popolarità.

OnlyFans è una piattaforma che permette a chi vi è iscritto di guadagnare somme di denaro in cambio di video o immagini spinte con la propria platea di abbonati. Sulla piattaforma sono approdate anche moltissime celebrità e in tanti sono curiosi di sapere se alcuni di loro abbracceranno lo “stile Ariesia” e inizieranno ad assecondare alcune delle richieste più strambe da parte dei loro abbonati.

Tra le star italiane più note di OnlyFans vi sono senza dubbio Denis Dosio e suo fratello Manuel, che hanno raggiunto centinaia di migliaia di visualizzazioni per i video riservati ad un pubblico adulto.