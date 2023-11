Dramma a Meduno, un piccolo paese sito nelle vicinanze di Pordenone, dove una coppia di pensionati è stata divisa da un incidente domestico. Secondo le prime ricostruzioni, pare che la moglie (82 anni) sia caduta accidentalmente in cucina pedendo la vita: il marito, suo coetaneo, ha visto la scena e ha avuto un infarto.

Donna cade in casa e muore: l’incidente

Il drammatico incidente è stato scoperto nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 novembre, ma i fatti risalirebbero ad almeno 12 ore prima. I parenti dei due coniugi avevano provato a contattarli, senza mai ricevere risposta. Per questo si erano precipitati nella casa di Meduno, dove hanno trovato la donna morta a terra e il marito steso al suolo, ma ancora vivo. La pensionata era caduta in cucina, in maniera accidentale, e aveva perso la vita: quando i medici hanno raggiunto la casa ormai per lei non c’era più nulla da fare. Suo marito, ha visto la scena da vicino e si è sentito male, venendo colto da un improvviso infarto.

Donna cade in casa e muore: le indagini

Sulle prime era stata proposta anche la pista di un omicidio e tentato suicidio, ma i rilievi della polizia sembrano aver scongiurato questa eventualità. La coppia di Meduno sarebbe, invece, stata divisa per sempre da una doppia triste fatalità. Il marito ha perso conoscenza subito dopo il malore e per questo motivo non ha chiamato i soccorsi. La sindaca del paesello, Marina Crovatto, ha spiegato: “Era una coppia che conoscevo molto bene, anche per questo sono molto dispiaciuta. Da tempo, entrambi, non frequentavano il paese, avevano problemi a spostarsi in autonomia“.