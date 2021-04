La moglie di Grillo contro la Boschi: “Lei era consenziente, c’è un video che lo dimostra”

Parvin Tadjik, moglie di Beppe Grillo, ha voluto rispondere a Maria Elena Boschi, che ha dato la sua opinione dopo il video in difesa del figlio.

Beppe Grillo ha condiviso un video in cui ha difeso suo figlio, accusato di stupro da una ragazza italo-svedese, in cui ha mostrato tutta la sua rabbia. Maria Elena Boschi ha commentato questo video ed è subito arrivata la risposta della moglie del fondatore del M5s.

La moglie di Beppe Grillo risponde alla Boschi

Maria Elena Boschi, in un video, ha deciso di commentare lo sfogo di Beppe Grillo, in difesa del figlio, che è stato accusato di stupro insieme ad altri tre ragazzi. “È un video scandaloso. Le sue parole sono piene di maschilismo. Quando dice che la ragazza che ha denunciato il figlio per stupro è sostanzialmente una bugiarda fa un torto a tutte le donne vittime di violenza” ha commentato la deputata di Italia Viva.

Un discorso che non è piaciuto a Parvin Tadjik, moglie di Beppe Grillo, che è immediatamente intervenuta, commentando il post della Boschi, per difendere il figlio dall’accusa ricevuta. La donna ha voluto puntualizzare che esiste un video che testimonierebbe l’innocenza dei quattro ragazzi.

“E anche quando ci spiega che sono solo ‘dei cogl..ni’ deresponsabilizza degli adulti maggiorenni e lo fa semplicemente perché lui è famoso e può fare l’avvocato del proprio figlio” ha aggiunto Maria Elena Boschi, riprendendo le parole di Beppe Grillo, che ha dato questa definizione ai ragazzi coinvolti, cercando di togliere loro l’etichetta di “stupratori”.

La deputata di Italia Viva non condivide le parole di Grillo e ha voluto sottolineare che in questo modo si fa un torto a tutte le donne che sono state o che sono vittime di violenza, oltre a togliere delle responsabilità a dei ragazzi maggiorenni. “C’è un video che testimonia l’innocenza dei ragazzi, dove si vede che lei è consenziente. La data della denuncia è solo un particolare” ha scritto la moglie di Beppe Grillo, in risposta alle parole della Boschi.