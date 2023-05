La moglie muore in un incidente con lui che poi si toglie la vita a casa

Lui perde il controllo dell'auto e sua moglie muore in quell'incidente: non regge al rimorso e si toglie la vita un giorno dopo

Arriva dalla Spagna la terribile storia di una moglie che muore in un incidente con il marito che poi si toglie la vita a casa. Encarni e José Manuel sono i protagonisti di commovente storia di dolore ed amore reciproco. Tutto è accaduto nella cittadina di Motril, nei pressi di Granada, in Spagna, dove la comunità è straziata da quanto accaduto.

La moglie muore in un incidente, lui si toglie la vita

La 41enne Encarni e suo marito, il 39enne José Manuel, detto Manolo, sono morti in circostanze separate ma unite da un filo di dolore assoluto. La donna infatti ha perso la vita in un tragico incidente stradale nel corso del quale a guidare l’auto c’era il marito. E da quanto si apprende José non ha retto al dolore e si è tolto la vita soltanto 12 ore dopo, lasciando sole ed orfane le loro due figlie di 12 e 15 anni. I media iberici spiegano che tutto ha avuto inizio sabato scorso sull’autostrada A-44, nei pressi di Villamena.

Il volo fatale dell’auto e il suicidio a casa

Un ostacolo sulla strada aveva fatto perdere il controllo della vettura a José e l’auto era precipitata in un fosso. Encarni era morta e quando i soccorsi sono arrivati non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 41enne. José è tornato a casa ed ha detto ai parenti che sarebbe andato a prendere i vestiti per le figlie, ma il mattino seguente la polizia è stata allertata per un altro dramma: l’uomo si era tolto la vita 12 ore il decesso della moglie.