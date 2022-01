La Msc Grandiosa attracca a Genova: a bordo 150 positivi al covid

La Msc Grandiosa ha attraccato a Genova per far scendere i primi passeggeri, poi sarà la volta di Civitavecchia, Sicilia e Malta.

Il maxi focolaio covid scoppiato sulla nave da crociera Msc Grandiosa conta al momento 150 persone positive, per fortuna tutte asintomatiche, le quali sono state opportunamente isolate nelle proprie cabine – come previsto dal protocollo – in attesa dell’Intervento di sanità marittima (Usmaf), società armatrice, Capitaneria di porto e Protezione civile regionale.

L’inbarcazione nella serata di ieri, 3 dicembre, ha attraccato a Genova dove è iniziata la procedura per lo sbrarco dei positivi. Nello specifico, oltre ai cittadini italiani, il porto ligure è servito anche a far scendere i passeggeri stranieri positivi al virus che verrano ora isolati in una Rsa della città.

La Msc Grandiosa attracca a Genova

Il piano di intervento prevedeva che già ieri la Msc Grandiosa ripartisse da Genova in direzione Civitavecchia per consentire lo sbarco di altri passeggeri, ma la nave è stata bloccata per una sanificazione ed è dunque potuta salpare solo questa mattina. Dopo il Lazio la nave raggiungerà la Sicilia e poi Malta.

Attracca a Genova la Msc Grandiosa

Mentre crescono le polemiche alzate da alcuni passeggeri che parlano di una totale inosservanza delle regole anti contagio a bordo, Msc ha fornito un racconto dettagliato di quanto verificatosi a bordo.

“I casi di positività – comunica il portavoce di Msc – sono stati rilevati durante i numerosi controlli messi in atto dalla Compagnia, previsti nell’ambito del rigoroso ‘Protocollo di sicurezza e salute’ di MSC Crociere. La maggior parte è asintomatica e nessuno necessita di ricovero”.

Msc Grandiosa, attracco a Genova poi direzione Civitavecchia

“L’identificazione di alcuni casi isolati dimostra – precisa la compagnia – ancora una volta, la validità del nostro protocollo.

Il protocollo prevede, tra le numerose misure, la vaccinazione di tutti i passeggeri e dell’intero equipaggio, che viene inoltre regolarmente testato ogni due giorni, mentre i crocieristi sono sottoposti al tampone a inizio, a metà e a fine crociera. Sulla nave vige poi il distanziamento fisico, oltre all’obbligo di indossare la mascherina e alla sanificazione continua degli ambienti e delle superfici di contatto.”