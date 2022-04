La musica da camera per tutti: torna a Mantova “Trame Sonore”

Milano, 11 apr. (askanews) – Cinque giorni di arte e musica, 150 concerti, 300 musicisti dal mondo, 18 trame tematiche intrecciate in 18 luoghi d’arte, fra cui icone assolute della bellezza italiana nel mondo. Sono i numeri della decima edizione di “Trame Sonore”, la manifestazione che porta a Mantova, dal primo al 5 giugno, la vera festa della musica da camera.

“Trame sonore” è un “progetto nato per caso e per gioco 10 anni fa per fare qualcosa d’importante per l’ambiente musicale”, ha spiegato il Direttore Artistico di Trame Sonore Carlo Fabiano: “Credo che sia sotto gli occhi di tutti che il settore della musica colta stia vivendo un momento un po’ complicato.

Notiamo un aumento esponenziale nei consumi culturali ma davanti alla musica d’arte c’è come un blocco e di timore reverenziale. Noi abbiamo bisogno di interrogarci su come favorire un ricambio generazionale. Trame Sonore è la risposta a tutto questo: un progetto culturale, non un vero festival convenzionale”.

“Mantova è un grande meeting internazionale di musicisti, di addetti ai lavori, appassionati che avviano una sorta di dibattito senza parole per trovare una risposta a come rilanciare nel futuro quest’arte che è a nostro avviso moderna e assolutamente necessaria”, ha sottolineato Carlo Fabiano.

Tra le tante novità di questa edizione un’inedita trama, denominata “one2one”, con concerti di altissimo livello artistico per un solo spettatore in un luogo principesco, la magica grotta del Giardino Segreto di Palazzo Te, icona del gusto rinascimentale.

Una novità per riportare la musica da camera nella sua dimensione nativa, la camera, appunto. Nell’ambito di una manifestazione che rende l’esperienza della musica colta, democratica e inclusiva, consentendovi l’accesso a migliaia di persone ogni anno. Ospite d’onore anche di questa edizione, il pianista Alfred Brendel.