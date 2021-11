La musica di Ensi in bilico tra Oggi, Domani e Ieri

Milano, 12 nov. (askanews) – Non un singolo lavoro ma un percorso articolato e complesso, Ensi a poco più di un anno dall’uscita di “Oggi” pubblica “Domani” il secondo capitolo della sua trilogia.

“Fondamentalmente anche se gli Ep non sono didascalici a livello di contenuto, il concept del tempo esiste e acquisirà più rotondità quando uno vedrà il progetto nella sua interezza”.

Il progetto basato sull’istinto e prodotto interamente da Crookers, si compone di 6 tracce ed è impreziosito dai featuring con Silent Bob, Nex Cassel, Louis Dee e Nerone.

“Era anche un modo per uscire dalla mia confort zone, cimentandomi in collaborazioni e scelte musicali senza avere il peso di dover fare un disco intero”.

L’icona del freestyle e punto di riferimento, della scena hip hop italiana, spiega il ruolo del rap nella società e nella musica.

“Come diceva Ice T, famosissimo rapper della West Coast, il rap non ha inventato niente, ha reinventato tutto. E questa è la sua forza: il linguaggio, l’essere incollato a quello che succede a livello sociale.

Infatti quando la gente lamenta una mancanza di contenuti nel rap mi verrebbe da dire che i contenuti non ci sono là fuori. La musica non influenza la società al massimo è il contrario”.

Il concetto del tempo è particolarmente sentito da Ensi, soprattutto in questa epoca così difficile, a partire dal primo lockdown.

“Per me i primi mesi di stop sono stati anche un po’ un detox, perchè arrivavo da anni nei quali sono sempre stato in giro, cambiare così radicalmente la quotidianità all’inizio è stato anche comodo e mi ha aiutato a ricaricare le batterie, ma quando sono arrivato alla fine del primo anno di chiusura ero saturo di questa calma. Non nego che è stato molto più difficile per me affrontare il secondo lockdown”.

Il suo Ep si apre con “Neanche Dio”, un brano di critica sociale in cui si butta un occhio al futuro, grazie a uno sguardo critico del presente.

“C’è abbastanza fiducia nel mio vedere il futuro, non voglio essere un depresso pessimista, non lo sono stato mai e non voglio iniziare ad esserlo ora che sono un genitore. La società la vedo assolutamente confusa e questa cosa si ripercuote anche nella musica”.

Ottimista e combattivo Ensi ha annunciato 3 date live… incrociando le dita.