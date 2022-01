La musica “Elettronica” secondo Samuel versione solista

Milano, 12 gen. (askanews) – Una notte di festa fatta di ritmi trascinanti ambientati in una Torino degli anni ’90. “Elettronica” è il nuovo singolo di Samuel da solista che arriva dopo l’album “Brigatabianca”. Per la voce dei Subsonica un brano con sonorità electro-pop che racconta anche la sua città.

“Nasce questo brano e casualmente negli stessi giorni, un amico di Torino Ivan Cazzola prende una serie di contenuti della storia notturna di Torino per costruirne un documentario.

Queste due cose in qualche modo si toccavano e si avvicinavano a tal punto che mi è venuta l’idea di metterle insieme e quindi dar vita a questo brano che raccontasse anche la Torino di quell’epoca dal mio punto di vista, dai miei occhi”

Samuel spiega come l’elettronica abbia influenzato e continui a essere al centro della musica italiana e internazionale.

“L’elettronica è cambiata parecchio, si è evoluta, è cresciuta, è diventa adulta ed è diventa pop.

All’inizio la musica elettronica era una musica sperimentale, per pochi studiosi, mentre oggi chiunque faccia un disco pop utilizza i canoni della musica elettronica. È diventato un vero e proprio linguaggio, inizialmente per pochi ora per molti”.

Samuel si è cimentato nelle musiche del documentario su Federica Pellegrini Underwater, un ritratto intimo, umano e inedito tra passione, forza e determinazione della “Divina” del nuoto italiano che gli ha fatto da Musa.

“Questo contrasto tra i due elementi che di solito non ti aspetti da un personaggio sportivo, per quanto riguarda me e le musiche ha aiutato tantissimo, mi ha dato una chiave per poter declinare il gesto sportivo, a volte anche molto potente e rude, con un gesto umano”.