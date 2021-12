La musica neomelodica ha perso una delle sue maggiori interpreti: è venuta a mancare Anna Russano, artista della "Napoli verace"

È venuta a mancare Anna Russano, popolare cantante neomelodica napoletana molto conosciuta nel novero degli artisti partenopei che si sono sempre dati con il cuore ai loro fans. Definita da Gianni Simioli una “voce carnale e orgogliosa di vicoli, matrimoni e gloriose feste di piazza”, Anna comunicava gioia e dolori della gente campana.

Lo speaker radiofonico ha voluto ricordarla con un lungo post sul suo profilo Instagram:

“Una brutta notizia per chi ama la musica popolare e i suoi artisti più veraci, sostenuti da migliaia di fans e, mai una volta, dai media che pensano di contare qualcosa e diabolicamente li ignorano pretendendo di decidere cosa sia degno e cosa no (ma poi decide sempre la Napoli dei napoletani e diventano “stelle”). È morta Anna Russano, voce carnale è orgogliosa di vicoli, matrimoni e gloriose feste di piazza. E se la piango e rimpiango è perché l’ho sempre fatta sentire in radio e quindi sostenuta e apprezzata in vita”.