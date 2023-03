"La musica perde un punto di riferimento", così Borgonzoni sulla morte di Spera

“La musica perde un punto di riferimento”, così Lucia Borgonzoni ha voluto dire la sua con empatia sincera sulla morte di Vincenzo Spera. Il sottosegretario alla Cultura interviene sull’improvviso e tragico decesso del presidente di Assomusica e spiega cosa ha rappresentato Spera per l’universo su cui ella ha mission istituzionale.

“La musica perde un punto di riferimento”

Ha detto a Borgonzoni: “Aver appreso della notizia della tragica scomparsa di Vincenzo Spera è stato un duro colpo. Il mondo della musica perde un punto di riferimento, un professionista pieno di entusiasmo, sempre in prima linea per lo sviluppo e la crescita del settore”. L’esponente del governo ha poi proseguito in ordine alla morte in quel di Genova di Vincenzo Spera, presidente di Assomusica e uomo legato ad alcuni immensi progressi del settore che guidava.

La battaglia sui concerti con e per i disabili

“Molti i ricordi di Spera legati al suo impegno nelle attività promosse dal Ministero della Cultura. Non ultima, la battaglia a nome di Assomusica per rendere ancora più accessibili concerti ed eventi a spettatori ed artisti con disabilità”. E in chiosa, dopo aver ricordato una figura davvero centrale dell’imprescindibile logistica della Cultura: “Mi stringo al dolore della famiglia e degli amici”.