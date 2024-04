La Nasa ha scelto tre aziende private americane per il rover lunare LTV

Houston, 5 apr. (askanews) - La NASA ha selezionato le aziende Intuitive Machines, Lunar Outpost e Venturi Astrolab per migliorare le capacità del futuro veicolo lunare che gli astronauti delle misisoni Artemis utilizzeranno per spostarsi sulla superficie della Luna. Si tratta dell'LTV che la NASA...

Houston, 5 apr. (askanews) – La NASA ha selezionato le aziende Intuitive Machines, Lunar Outpost e Venturi Astrolab per migliorare le capacità del futuro veicolo lunare che gli astronauti delle misisoni Artemis utilizzeranno per spostarsi sulla superficie della Luna.

Si tratta dell’LTV che la NASA intende iniziare a utilizzare per operazioni reali con equipaggio a bordo a partire dalla missione Artemis V.

Le specifiche del veicolo fanno riferimento alla esperienza della stessa Nasa nella costruzione dei Luna Rover, utliizzati durante le missioni Apollo e dei rover usati per l’esplorazione robotica di Marte come Curiosity, Opportunity e Perseverance.

“Questo nuovo veicolo – hanno spiegato dall’ente spaziale americano – aumenterà notevolmente la capacità degli astronauti di esplorare e condurre ricerche scientifiche sulla superficie lunare, fungendo anche da piattaforma scientifica tra le missioni con equipaggio”.

La NASA acquisirà l’LTV dall’industria privata. Il contratto per questo genere di servizio – con consegne e quantità non definite – ha un valore potenziale di almeno 4,6 miliardi di dollari in totale per tutti i premi.