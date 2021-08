La nave della Ong italiana di ResQ People arrivata ad Augusta

Augusta , 18 ago. (askanews) – Un porto sicuro per attraccare dopo tanti giorni in mare, è arrivata ad Augusta la nave della Ong italiana di ResQ People Saving People, con 166 persone a bordo salvate nel Mediterraneo centrale. La nave di soccorso che era partita per la sua prima missione il 7 agosto dalla Spagna, aveva richiesto un porto sicuro di sbarco domenica 15 agosto, al termine della quarta operazione di salvataggio.

Cecilia Strada, direttrice della comunicazione della Ong italiana è soddifatta dell’operazione.

Qui la ResQ People che questa mattina ha attraccato al molo di Augusta, il porto sicuro che ci è stato indicato dalle autorità italiane. E’ cominciato lo sbarco di 166 naufraghi che erano a bordo e che abbiamo soccorso tra venerdì e domenica. Sono tutti molto sollevati, anche noi lo siamo, di averli portati in un porto sicuro.