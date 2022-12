La New York in miniatura dell'artista hip-hop Danny Cortes

Milano, 28 dic. (askanews) – Con le sue mani agili e gli occhi sognanti, Danny Cortes ricrea in miniatura gli scenari urbani intrisi della cultura hip-hop di New York. Cominciato come un hobby all’inizio, oggi la sua arte è un business e le sue opere se le contendono rapper facoltosi e case d’aste come Sotheby’s.

Cortes riproduce in piccolo pezzi di città: strade, insegne, facciate, lampioni, cestini da basket o frigoriferi abbandonati per strada.

“Nella nostra vita piena di impegni non prestiamo attenzione al bello che ci circonda, quindi è per questo che mi sono detto che era mio compito documentare queste cose belle di cui sono innamorato. Ecco qua, e questo è l’esempio perfetto”, ha spiegato Cortes mostrando la riproduzione in miniatura di un frigorifero tappezzato di adesivi e graffiti.

Tra le sue creazioni recenti un anonimo ristorante cinese con un’insegna gialla danneggiata e le pareti di mattoni color malva e rosso punteggiate di graffiti.

La sua arte in miniatura è nata come passatempo durante il lockdown.

“Eravamo in piena pandemia, bloccati, non potevo uscire, non potevo fare niente. Quindi le prime due settimane è stato bello, fantastico, guardare la TV, cucinare, divertirmi a oziare in casa – ha raccontato – Ma poi mi sono annoiato e avevo tutti questi strumenti e ho pensato: “Che cosa farò di me stesso? Sto impazzendo qui”. Quindi ho iniziato a lavorarci, dipingere questo, fare un muro di mattoni, fare un frigo.

Così ho iniziato a farlo e ogni giorno continua a migliorare”.

Le creazioni che escono dal suo piccolo laboratorio, pieno di oggetti a Brooklyn, oggi valgono anche alcune decine di migliaia di dollari.