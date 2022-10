La nonna più sexy del mondo svela il suo segreto di bellezza: cosa mangia Gina Stewart?

La nonna più sexy del mondo si chiama Gina Stewart e ha 52 anni. Con un profilo Instagram molto seguito, dispensa quotidianamente consigli di bellezza e trucchi per rimanere in perfetta salute.

La nonna più sexy del mondo svela il suo segreto di bellezza

Gina Stewart, con 52 candeline all’attivo, è la nonna più sexy del mondo. Madre di quattro figli, con un corpo che non ha la minima traccia delle gravidanze, ha già provato la gioia di avere un nipote. Su Instagram, dove è seguita da oltre 10mila follower, dispensa consigli di bellezza e trucchi per rimanere in salute. Qual è il suo segreto più prezioso?

Il suo segreto? Mangiare un avocado al giorno

Stando a quanto sostiene la nonna più sexy del mondo, il suo più grande segreto di bellezza è l’avocado.

Gina ne mangia uno al giorno ed è per questo che riesce a mantenere una pelle fresca e luminosa. A scanso di equivoci, è bene sottolineare che la Stewart ha sostenuto questa tesi condividendo un video pieno zeppo di filtri.

Le accuse alla nonna più sexy del mondo

Diventata popolare per essere la nonna più sexy del mondo, Gina Stewart riceve parecchie critiche. Tra i commenti che vanno per la maggiore si legge: “Sei una mamma non dovresti pubblicare queste foto” oppure “Volgare e fuori luogo per la tua età“.

Quasi tutti gli scatti condivisi su Instagram, in effetti, sono parecchio bollenti, alcuni addirittura da censura.