La nota del Pd: “Il Mattarella bis è un bene per il paese”

La mezza vittoria di un partito che ha saputo aspettare che gli altri si sfasciassero nel tentativo e la nota del Pd: “Mattarella bis bene per il paese”

La nota del Pd sta a metà esatta fra sollievo e mezza vottoria: “Il Mattarella bis è un bene per il paese”. Sollievo perché il partito guidato da Enrico Letta prima o poi sarebbe stato costretto ad uscire dalla posizione di attesa che lo ha premiato.

La nota del Pd sul Mattarella bis e la strategia che tutto sommato ha pagato

Poi mezza vittoria perché se dal voto per il Quirinale è tutta la politica che esce ridimensionata la parte che invece è uscita in mood ortopedia non è quella di Letta che si è messo sulla riva del fiume ad aspettare il famoso cadavere, quello del centrodestra che sta passando in queste ore.

Meloni e la rielezione di Mattarella che piace, ma è il Meloni del Pd ovviamente

La nota del partito è quasi elegiaca, a contare che porta la firma di uno che di cognome fa Meloni, il coordinatore della segretaria nazionale: “Il Partito democratico è molto soddisfatto dell’intesa sulla rielezione del presidente Mattarella.

Un grande successo per il Paese, per il Parlamento e la stabilità del governo“. Ha fatto eco Roberto Speranza, che ha detto: “Mattarella è la scelta più bella e importante per il Paese”.

Letta e la saggezza del Parlamento che è stata assecondata in assenza della “quadra”

Ed Enrico Letta? Sui social ha pubblicato la foto presaga di uno striscione con la scritta “Grazie Presidente Mattarella” e nelle prime ore del mattino, come rivelato sul Foglio, aveva spiegato: “Se non si riesce ad arrivare in fondo, e noi tenteremo di fare questo, c’è la saggezza del Parlamento, assecondarla è democrazia”.

Ecco, Letta ha assecondato, e non ha vinto, ma ha perso un po’ di meno degli altri.