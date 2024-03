La nuova attrazione di Gardaland sarà una Drop and Twist Tower

Castelnuovo del Garda, 21 mar. (askanews) - C'è qualcosa di nuovo e sorprendente in arrivo a Gardaland. Tra le vie di Castelnuovo del Garda in direzione Gardaland Park, non è passata inosservata una motrice americana, seguita da due autoarticolati che hanno trasportato l'imponente torre ottagonale...

Castelnuovo del Garda, 21 mar. (askanews) – C’è qualcosa di nuovo e sorprendente in arrivo a Gardaland. Tra le vie di Castelnuovo del Garda in direzione Gardaland Park, non è passata inosservata una motrice americana, seguita da due autoarticolati che hanno trasportato l’imponente torre ottagonale di colore viola alta 25 metri. Cresce così l’attesa per la nuova attrazione per famiglie e ragazzi amanti del brivido e dell’avventura. La novità per il 2024 inizia, infatti, a prendere sempre più forma con l’avvicinarsi della sua inaugurazione.

La nuova e scenografica attrazione sarà, infatti, una “Drop and Twist Tower”, ovvero una torre a caduta, di circa 22.000 kg complessivi. La figura chiave è il maestoso lupo alto oltre 16 metri con le fauci spalancate che dopo essere stato colpito da una maledizione si è pietrificato. Situata nel cuore del parco l’attrazione è progettata per offrire agli ospiti un’esperienza elettrizzante, grazie alla scenografia e agli effetti di luce e suoni.

Per provarla bisognerà aspettare l’inaugurazione in programma il prossimo giugno, ma intanto Gardaland è già pronto ad aprire le sue porte il 23 marzo.