La nuova collezione di Tagliatore: "L'ispirazione viene dal mare"

Milano, 20 giu. (askanews) – La nuova collezione Spring Summer 2024 di Tagliatore è pronta ad illuminare la scena. La linea, disegnata da Pino Lerario, Direttore Creativo di Tagliatore, si ispira per le sue nuance ad un acquario di pesci tropicali, e più in generale al mare, come rivelato dallo stesso creatore: “Mi sono ispirato ad un acquario che ho visitato di recente. Infatti, per la collezione sono stati utilizzati colori marini che ricordano quelli della barriera corallina”. Come detto, dunque, il colore dominante sarà il verde acqua, ma sono varie le tonalità impiegate, così come le sperimentazioni attraverso i tessuti performanti e tecnici, parte integrante della collezione, che si affiancano a freschi lini ed alle morbide gabardine. “Il colore regala vita e gioia, noi cerchiamo qualcosa che renda gioioso chi acquista Tagliatore. La collezione è caratterizzata da linee sempre confortevoli. Le nuove silhouette si fanno più morbide, mentre le giacche sono più internazionali a livello di vestibilità”, prosegue Lino Lerario. Fra i punti di forza della collezione ci sono, oltre all’espetto puramente estetico, la qualità dei materiali, frutto di una continua ricerca, che regalano un’estrema piacevolezza al tatto. Tutto rigorosamente made in Italy. La Spring Summer 2024 di Tagliatore, quindi, si presenta come una delle novità più interessanti della stagione della moda, con una linea frizzante, innovativa e di grande qualità.

