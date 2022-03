La goccia che ha fatto traboccare il vaso dei follower è stata proprio la nuova dedica fatta con un post Instagram da Alex Belli a Delia Duran

Il Grande Fratello Vip ha ufficialmente il suo protagonista in negativo, un anti eroe che però, dato che è furbo, sa che pro o contro non conta, quel che conta è il mainstream e quindi incalza: la nuova dedica di Alex Belli a Delia Duran fa esplodere i social.

Li fa esplodere tanto che ormai quasi tutti i follower e gli utenti del web sono esasperati dalla sfacciata doppiezza dell’ex concorrente amante dei triangoli. Ma lui, Alex Belli, punta ad altro, ad essere nel bene o nel male il protagonista dell’edizione in corso del GF Vip. Solo che ha calato un asso per il quale è più facile farsi disapprovare alla lunga, quale?

La nuova dedica di Alex a Delia e Instagram esplode

Quello di uno strano “amore libero” e del triangolo con Soleil e Delia, un triangolo che ora ha davvero stufato anche i fan. Da Delia a Solei, da Soleil a Delia, poi tutte e due e adesso ancora Delia. E il suo ultimo post su Instragram per sua “moglie” sta a metà esatta fra il bipolare e l’impunito. Eccolo: “Abbiamo lottato per la nostra vita, per il nostro amore, nella complessità di quello che siamo! Tutto questo lungo percorso è stato l’ennesima prova per Noi! Ma l’amore indissolubile è più forte di tutto”.

La risposta secca dei social: “Adesso hai rotto davvero”

Ecco, a seguito è arrivato un “c’hai rotto il c***oooo” da gran premio che la dice tutta. E ancora: “Quale sarebbe l’amore indissolubile, quello per Soleil o per Delia? Per capire, perché non è semplice”. Ma non è finita: “Siamo stufi di questa storia”. Il tutto con una chiosa esemplare: “Qualcuno gli può bloccare il profilo?”.