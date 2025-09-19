La nuova era dell'istruzione in Afghanistan: il divieto dei libri scritti da donne autrici

Negli ultimi anni, la situazione educativa in Afghanistan ha subito un cambiamento drammatico, specialmente per le donne. Con il ritorno al potere dei Talebani, le restrizioni sull’istruzione femminile sono aumentate, culminando in un recente divieto di insegnamento di libri scritti da autrici donne.

Questa decisione, che ha suscitato una forte preoccupazione a livello internazionale, non rappresenta solo un attacco alla libertà accademica, ma riflette una gestione oppressiva della cultura e dell’educazione in un contesto già fragile.

Il divieto di libri scritti da donne

La notizia del bando è stata confermata da un membro del comitato incaricato della revisione dei testi scolastici, che ha rivelato che i libri di autrici donne non saranno più inclusi nei programmi universitari. Questo divieto colpisce almeno 679 titoli, ritenuti in contrasto con le leggi islamiche e le politiche talebane.

Impatto sull’istruzione superiore

L’eliminazione di tali testi, che spaziano da argomenti di diritto costituzionale a studi sulle donne, avrà conseguenze devastanti per il sistema educativo del paese. Le università dovranno ora cercare di sostituire questi materiali con alternative che si allineino con i principi talebani, un compito che richiederà risorse significative.

Le implicazioni culturali e sociali

Le restrizioni imposte dai Talebani non si limitano ai libri scritti da donne. La loro politica educativa ha portato a una revisione complessiva dei curriculum, in particolare per quanto riguarda i corsi che trattano di genere e sviluppo. In questo contesto, la situazione delle donne è diventata ancora più critica, poiché non possono accedere all’istruzione oltre il sesto grado.

Risposta della comunità internazionale

La comunità internazionale ha espresso preoccupazione per queste decisioni, considerandole un attacco diretto ai diritti umani e all’uguaglianza di genere. Esperti e attivisti hanno avvertito che, se non affrontati, questi divieti non solo compromettono il futuro educativo delle giovani donne afghane, ma anche il progresso sociale e culturale del paese.

In aggiunta, il regime talebano ha anche preso di mira libri scritti da autori iraniani, evidenziando una tensione crescente tra Afghanistan e Iran. Questa strategia mira a prevenire l’influenza culturale iraniana nel sistema educativo afgano, aggravando ulteriormente le relazioni tra i due paesi.

Il futuro dell’istruzione in Afghanistan è incerto e le attuali politiche talebane pongono interrogativi profondi sulla direzione che prenderà il paese. La lotta per la libertà accademica e i diritti delle donne rimane una battaglia cruciale, non solo per l’Afghanistan, ma per il mondo intero.