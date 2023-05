La nuova gamma Acer, nel segno della sostenibilità

Milano, 8 mag. (askanews) – Acer, azienda leader nel settore informatico, ha presentato la sua nuova gamma di computer, laptop e accessori dedicati a un pubblico variegato; a chi usa il computer per lavoro, di sicuro, ma anche a chi lo usa per svago e ha bisogno di prodotti estremamente performanti. Il computer gaming, infatti, rappresenta un segmento del mercato che registra una forte crescita dopo la pandemia di Covid-19. Ne abbiamo parlato con Diego Cavallari, Country Manager Italia di Acer.

“È interessante osservare che se prima i prodotti gaming si trovavano presso specialisti del settore, quindi negozi piccoli, spesso online, un mondo di nerd quasi degli ingegneri – ha spiegato – con la pandemia si è scoperto che anche nei retail tradizionali si possono trovare prodotti gaming o meglio, i canali di prima non erano più sufficienti a soddisfare la domanda. Questo era già presente in altri Paesi europei, è cominciato in Italia e abbiamo visto che, piano piano, la penentrazione dei prodotti gaming nei canali retail tradizionali sta aumentando in modo importante, oggi abbiamo già superato il 12 % che è un numero altissimo”.

Parliamo di prodotti e, addirittura di un intero brand come Predator, creati espressamente per chi usa i videogiochi anche ad alto livello, con macchine che possono arrivare a costare anche fino a 5mila euro. Tutto questo, però, con un sempre maggiore rispetto per l’ambiente.

“Da sempre – ha spiegato Cavallari – Acer è stata un’azienda sostenibile cioè ha fatto della sostenibilità il suo cavallo di battaglia indipendentemente dal fatto di essere seguita o non seguita dai competitor: io personalmente penso che più competitor ci sono che perseguono la tecnologia e più la tecnologia verrà adottata dalla massa. Oggi purtroppo tutti parlano di sostenibilità ma all’atto pratico Acer credo che sia l’unica che, al di là delle procedure di sostenibilità all’interno dell’azienda, abbia veramente dei prodotti acquistabili dall’utente finale, prettamente inerenti alla sostenibilità. Noi abbiamo la gamma ‘Vero’ che ha notebook, desktop, monitor, purificatori d’aria che è fatta almeno dal 30% di materiale riciclato”.

Non solo; questa attenzione per l’ambiente e la sostenibilità si è tradotta anche in un’evoluzione dell’azienda, che ha deciso di entrare anche nel mercato della smart mobility con una gamma di prodotti dedicati.

“I classici monopattini; abbiamo 3 modelli e poi abbiamo un modello più divertente destinato al fuoristrada – ha concluso il manager – ma di fianco ai monopattini che sono più per la mobilità urbana, diciamo di medio percorso (non mi aspetto di fare lunghi percorsi col monopattino) abbiamo anche le biciclette. Abbiamo una bicicletta da passeggio, tradizionale che ci permette, senza adoperare troppa fatica, di fare tanti chilometri perché abbiamo un motore, una cinghia: quindi non è rumorosa, è molto facile da utilizzare e da caricare, alla quale abbiamo affiancato una bicicletta super tecnologica che ci dice dov’è e va a lavorare sulla potenza del motore elettrico in base al percorso. Quindi io traccio il percorso, che so casa-lavoro e lui in base alle mappe, sa i dislivelli e, in base ai dislivelli, tiene accumulata la potenza per essere utilizzata nel momento in cui ne ho più bisogno. Quindi vogliamo veramente unire la tecnologia che abbiamo nella nostra pancia perché realizziamo prodotti altamente tecnologici a quello che è la mobilità elettrica che oggi, di fatto, non è solo un motore, una batteria e una bicicletta ma, unita alla tecnologia, può essere uno strumento molto utile al cliente finale”.

Una differenziazione del business, dunque, come nuova strategia per avvicinarsi al futuro, andando incontro alle tendenze del mercato e ai gusti dei clienti.