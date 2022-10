La nuova Giorgia che non alza la Vox

La Giorgia Meloni che ha fatto gli auguri ai "cugini" iberici di Vox è una scalatrice che ora, dalla vetta, ha nuove prospettive.

La Giorgia Meloni che è intervenuta con un video messaggio a fare gli auguri ai “cugini” iberici di Vox non è la stessa Giorgia Meloni che tre mesi fa barriva in crescendo e di persona proclamando un Verbo Destrorso che aveva scosso più di un’anima moderata in Italia e nel mondo.

E che le due si sarebbero dimostrate differenti tutto sommato non ha rappresentato una novità, semmai nuovo è stato lo stupore nel constatare che il divario fra quella Giorgia e questa Meloni è stato addirittua più netto delle fisiologiche previsioni. Lo è stato perché troppo spesso ci dimentichiamo che la politica, prima che di idee, è fatta di copioni.

Cosa è cambiato nel frattempo fra la rutilante ‘Macarena’ di allora è il pacioso valzer di oggi? Ovvio che la riposta stia tutta o quasi in quel che è successo: mentre Vox è rimasto un partito che aspira al potere e che per raggiungerlo polarizza lo scontro e massimalizza il linguaggio, Fratelli d’Italia nel frattempo il potere lo ha preso e ha dovuto abdicare dai toni truci di chi ha schiere da galvanizzare.

Quelle schiere hanno già dato.

Ecco, la Giorgia Meloni che ha messo il Tricolore come sfondo e che ha fatto l’elegia dei toni bassi li dove tre mesi prima aveva urlato il mood metallaro non è una invasata guarita dal male, è solo una scalatrice che ora dalla vetta ha nuove prospettive.

E che con quelle sta abbracciando una visione giocoforza meno manichea della politica. L’Europa non è più una matrigna da scotennare, ma una madre severa e protouterina a cui magari far intendere che la figlia è cresciuta.

Le lotte sono sempre le stesse, ma stemperare nei toni possibilisti e mediati della conciliazione con precise linee guida. Non si urla e non si ingaggia l’interlocutore a suon di slogan perché quelli hanno fatto già effetto, cosa che ad esempio non è successa con un altro convenuto alla kermesse beneaugurante di Vox. Chi? Un Donald Trump piacione come non mai ed aviotrasportato, ad esempio, che il suo messaggio lo ha lanciato da un jet privato e con toni molto più ringhiosi.

Trump è in lizza per un voto cruciale, Giorgia Meloni è in casella per un ruolo che è già suo.

Ed è un ruolo che non comporta tradimenti della mistica che a quel ruolo a condotto, ma smussature obbligate che dell’attuabilita’ di quel ruolo è garanzia.

E se qualcuno in epoca non sospetta aveva già detto che “si nasce incendiari e si muore pompieri” allora vuol dire solo una cosa, anzi, due: che Giorgia Meloni è cresciuta o quanto meno che ha voglia di crescere.

Quando cresciamo abbassiamo tutti un po’… la Vox. E da figli irrequieti diventiamo padri noiosi ma, si spera, affidabili.