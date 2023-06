La “professoressa” di corsivo Elisa Esposito ha inventato il “Maranzivoe“, una lingua a metà tra il maranza e il corsivo. TikTok è diviso in due: coloro che hanno deciso di farsi una risata insieme all’influencer e chi invece ha iniziato a criticarla.

La nuova lingua della TikToker Elisa Esposito: cos’è il “Maranzivoe”

Dalle lezioni di corsivo alla polemica sullo stipendio da 1.300 euro, l’influencer Elisa Esposito continua a far parlare di sé sui social perché ha inventato una nuova lingua: il “Maranzivoe”. Ovviamente non è una vera lingua e mai lo sarà, ma è solo l’ennesima trovata dell’influencer per strappare un sorriso ai suoi follower.

Tra i vari commenti sotto i suoi video di TikTok non sono mancate critiche e insulti.

Tra il linguaggio dei maranza e il corsivo

Il “Maranzivoe” è un mix tra il linguaggio dei maranza, di cui fanno parte i cosiddetti tamarri o paninari, composto da molti vocaboli che fanno parte del registro linguistico giovanile; e il corsivo, che rappresenta la cadenza vocale di una classe di persone, individuate principalmente tra i giovani e le giovani milanesi.

Se il corsivo è noto a tutti a partire dall’estate 2022, per molti il termine maranza è nuovo. In realtà, però, maranza era una parola già in voga negli anni ’80 che sta spopolando nuovamente tra i più giovani.