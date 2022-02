La nuova moda in Ontario è praticare yoga in mezzo agli alpaca

Roma, 22 feb. (askanews) – Nella provincia dell’Ontario, in Canada, la nuova moda è praticare yoga in mezzo agli alpaca sfidando le temperature invernali. Tra un allungamento muscolare, un piegamento in avanti e un’espirazione, i partecipanti, bardati fino alla testa, si riscaldano e si rigenerano. L’insegnante, Angie Inglis, 50 anni, spiega a France Presse:

“Sei totalmente immerso nella natura e gli animali sono proprio di fronte a te, puoi toccarli se ti passano accanto, mangiano davanti a te, puoi osservarli nel loro ambiente e allo stesso tempo fare qualcosa che fa bene al tuo corpo, che fa bene alla tua mente, che fa bene al tuo spirito”.

“Vogliamo stare solo al chiuso e al caldo. Non ci spingiamo a fare attività invernali, allora lo yoga dolce è un modo fantastico per far muovere il corpo, con alcuni allunagmenti e stare fuori e affrontare il freddo , approfittando anche del sole e dell’aria fresca”, ha aggiunto.

L’idea è quella di muoversi in armonia con gli altri, connettendosi con la natura. Allora il freddo quasi non si sente più, come per gli alpaca, diventa normale, spiega l’assistente del corso, la professoressa universitaria Kim Solga:

“Sia l’esperienza di fare yoga che l’esperienza di stare con gli alpaca sono fuori dal comune, in un modo che mi hanno davvero obbligato a porre grande attenzione sulle condizioni in cui si muovono i miei piedi, perché scivolo ovunque – ha spiegato – devo davvero pensarci devo pensare a come adattare una posizione per farla in un buon modo, in piena sicurezza, indossando anche i miei stivali da neve e con gli animali che sono semplicemente lì, non hanno bisogno di nulla, donano semplicemente la loro energia allo spazio”.