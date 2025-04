La nuova stagione artistica di Gionnyscandal parte da "CTRL Z"

Milano, 18 apr. (askanews) – “CTRL Z”, è il singolo che inaugura la nuova stagione artistica di Gionnyscandal, idolo di moltissimi giovani amanti del rap.

“”CTRL Z” Z nasce da una storia personale e dal fatto che a volte non si riesce ad accettare che gli errori non si possono cancellare e quindi ho preso questo sinonimo con Ctrl Z appunto che è la combinazione di tasti che schiacci per tornare indietro da un errore che fai al PC mettendolo sotto forma di metafora per quanto riguarda una relazione passata”.

Capace di mescolare elementi urban, pop, jersey club e coinvolgenti melodie vocali Gionnyscandal ha iniziato a fare musica come autoterapia, dopo questo nuovo singolo arriverà un album a cui sta lavorando da due anni sulla scia del successo di hit virali che hanno ricevuto milioni di stream e certificazioni oro e platino. Avrà come filo conduttore la nostalgia.

“La maggior parte delle volte prendo esperienze vere che mi sono successe e altre volte ascolto storie di altre persone e cerco di mettere dentro entrambe le cose però per il 98 % sono cose che ho passato io”.

Con “CTRL Z “GionnyScandal spazia tra differenti generi e stili musicali per cercare nuove connessioni.