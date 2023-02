La nuova strategia di Macron in Africa: meno soldati più rispetto

Parigi, 28 feb. (askanews) – Con l’Africa bisogna costruire un nuovo rapporto: equilibrato, reciproco e responsabile. È la nuova strategia, diplomatica e militare, nel continente africano annunciata dal presidente francese Emmanuel Macron alla vigilia del suo viaggio in Gabon, Angola, Congo, Repubblica democratica del Congo.

“L’Africa non è il nostro cortile, tanto meno un continente a cui gli europei e i francesi possono dettare un quadro di sviluppo – ha detto – ma è un continente dove dobbiamo costruire relazioni rispettose, equilibrate, responsabili per lottare insieme su cause comuni.

Il clima è una di queste, importante. Dobbiamo ifendere i nostri interessi e aiutare i paesi africani ad avere successo”.

Macron ha anche annunciato che la Francia diminuirà la sua presenza militare: avrà in futuro solo basi

militari cogestite con i paesi interessati nel continente e concentrerà gli sforzi in addestramento e attrezzature.