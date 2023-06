Home > Askanews > La nuova web app per il Museo Gypsotecha Antonio Canova La nuova web app per il Museo Gypsotecha Antonio Canova

Treviso, 22 giu. (askanews) – Una nuova Web App per il museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno grazie alla collaborazione con Open Fiber. La galleria che custodisce l’eredità storica e artistica del più grande scultore del periodo neoclassico utilizzerà questo strumento per far vivere al massimo la visita al proprio pubblico, come ha spiegato la direttrice Moira Mascotto: “Per il nostro museo è molto importante disporre di questa web app perché risponde ad una duplice esigenza: da una parte quella di valorizzare il nostro artista, delle sue opere e di tutto il complesso museale, dall’altra parte anche in termini di accessibilità e di inclusività; questo perché nella web app ci sono contenuti multimediali aperti a tutti, anche agli stranieri. La piattaforma è implementabile e, nel tempo, verrà ulteriormente sviluppata”. L’applicazione, con un design altamente personalizzato, si differenzia dalle classiche audioguide per la sua completezza e il suo grado di approfondimento: “La nostra web app dà la possibilità di conoscere tutte le informazioni su Canova, di apprezzare i suoi principali capolavori, nonché apprendere quali siano stati i suoi metodi di lavoro. Stiamo realizzando dei percorsi innovativi aperti a tutti”, conclude la direttrice del musei Moira Mascotto. Il tutto ad una velocità che supera 1 gigabit al secondo grazie alla fibra ottica a banda ultralarga di Open Fiber. Andrea Falessi, Direttore relazione esterne Open Fiber, ha dichiarato: “Siamo molto contenti di fornire un contributo allo sviluppo tecnologico del Museo Gypsotecha di Canova, un’area molto importante a livello culturale in cui si coniugano, così, storia e innovazione. Open Fiber, nei comuni con i quali collabora, continua a svolgere un lavoro importante di pubblica utilità incentivando l’attività di realtà simili al Museo. Stiamo valorizzando questo sito molto rilevante e, tramite la web app, i turisti che visiteranno il museo avranno la possibilità di effettuare un’esperienza immersiva”. Il museo, che già offriva laboratori didattici e viste guidate a lume di candela, presto fornirà percorsi per famiglie e ipovedenti.

