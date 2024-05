La Ocean Viking soccorre 35 migranti al largo di Malta

Milano, 20 mag. (askanews) - La Ocean Viking, nave norvegese noleggiata della ong SOS Méditerranée, ha soccorso 35 migranti, di origine bengalese, che si trovavano su un'imbarcazione in pericolo al largo di Malta nella notte tra domenica e lunedì. I migranti, tutti uomini partiti da Bengasi in Li...

Milano, 20 mag. (askanews) – La Ocean Viking, nave norvegese noleggiata della ong SOS Méditerranée, ha soccorso 35 migranti, di origine bengalese, che si trovavano su un’imbarcazione in pericolo al largo di Malta nella notte tra domenica e lunedì. I migranti, tutti uomini partiti da Bengasi in Libia su un’imbarcazione in vetroresina, sono stati soccorsi poco dopo le 4 del mattino nell’area di ricerca congiunta tra Malta e Italia e curati da équipe mediche a bordo.