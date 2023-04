La pallavolista Julia Ituma trovata senza vita a Istanbul

Una tragedia sportiva che ha lasciato tutti sconvolti in queste ore, la pallavolista Julia Ituma è stata trovata senza vita a Istanbul. Da quanto si apprende in queste ore il corpo dell’atleta 18enne è stato ritrovato esanime di fronte all’albergo della Turchia, dove si trovava con la sua squadra per la semifinale di Champions League. Ituma era di fatto una delle punte di diamante della nazionale italiana juniores ed il suo cadavere è stato trovato davanti all’hotel dove soggiornava.

Julia Ituma trovata senza vita a Istanbul

Cosa è accaduto? I media citano “fonti del club” per cui la 18enne sarebbe “precipitata da una finestra dell’albergo”. La polizia turca sta indagando su cause e dinamiche e secondo il Corriere della Sera “non si esclude, al momento, alcuna ipotesi”. Ituma aveva il sognodi diventare la nuova Paola Egonu. Dal Club Italia alle nazionali giovanili, poi l’Igor Gorgonzola Novara. Proprio con il club c’era stata la recentissima sconfitta di ieri: 3-0 nella semifinale di ritorno di Champions League a Istanbul contro l’Eczacibasi.

Il volo da una finestra dell’albergo

Proprio dalla Turchia arriva la notizia della sua morte, in circostanze ancora da chiarire. L’albergo in questione è quello in cui la squadra soggiornava in attesa del rientro in Italia previsto per questo pomeriggio. Fonti della Federpallavolo spiegano che è precipitata da una finestra e sempre per il Corsera “non si esclude la possibilità di un gesto volontario”.