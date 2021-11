La Palma (Canarie), scoperto il cadavere di un uomo in un edificio vicino al vulcano di Cumbre Vieja

Il corpo ritrovato a La Palma apparterrebbe a un signore di 72 anni. La tragica scoperta è stata fatta nella giornata di sabato 12 novembre.

Una macabra scoperta ha coinvolto i cittadini dell’isola di La Palma (Canarie). Un cadavere è stato recuperato da un edificio nei pressi del vulcano di Cumbre Vieja.

La Palma, scoperto un cadavere

La notizia è stata riportata dal sito di informazione LaProvincia.es. La ritrovamento è stato fatto nella giornata di sabato 12 novembre. Secondo ciò che per ora è stato riportato, il corpo apparterrebbe ad un signore di 72 anni.

Il Cumbre Vieja ha cominciato a dare nuovamente segni di attività dallo scorso 19 settembre e sta continuando tutt’ora. La vittima avrebbe fatto parte delle persone, sia volontarie che pagate, che si recano ogni giorno a pulire le abitazioni dell’area vicino al vulcano.

Queste operazioni sono partite dopo aver ottenuto un regolare permesso delle autorità.

La Palma, le cause della morte del settantaduenne

Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato al decesso del settantaduenne. Un’ipotesi è che sia scivolato da un tetto dove si era arrampicato per le operazioni di pulizia. Comunque, sono ora in corso le indagini che chiariranno definitivamente il tutto.

Da quello che riportano delle fonti locali, non è la prima volta che accadono dei fatti simili nella stessa zona.

La Palma, il Cumbre Vieja è sempre instabile

Non sembra rallentare l’attività del Cumbre Vieja. Dai due canali dove si sono verificate le prime eruzioni vi sono sempre delle fuoriuscite. Inoltre, il secondo delta lavico si sta costantemente ingrandendo. Secondo gli attuali calcoli, ora la lava avrebbe invaso 1.009,43 ettari di terreno.

