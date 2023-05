La partenza di Lionel Messi per l'Arabia Saudita è "un affare fatto"

Roma, 9 mag. (askanews) – Le immagini diffuse dal Ministero del turismo saudita mostrano il calciatore argentino Lionel Messi mentre passeggia e si intrattiene con la moglie Antonela Roccuzzo e i figli a Riad. La stella del Paris Saint-Germain giocherà in Arabia Saudita la prossima stagione, ha dichiarato una fonte saudita vicina alle trattative alla France presse, definendo l’accordo “enorme”.

Il trasferimento del calciatore nel ricco paese del Golfo è “un affare fatto” secondo la fonte che ha chiesto di restare anonima. Per il PSG, che non ha voluto commentare la notizia, Messi ha un regolare contratto fino al 30 giugno. L’argentino, che è reduce dalla vittoria del “Laureus World Sportsman of the Year” (miglior sportivo dell’anno), ricevuto nella cerimonia degli Oscar dello sport a Parigi, ha già firmato un contratto con l’ente turistico dell’Arabia Saudita per promuovere il Paese sui suoi social network. Seguirebbe le orme di Cristiano Ronaldo che gioca nell’Al-Nassr con un contratto milionario da 400 milioni di euro fino al giugno 2025.

Diversi media hanno riferito che il club rivale, l’Al-Hilal, avrebbe fatto un’offerta di 400 milioni di euro all’anno per portare Messi in Arabia Saudita e ricreare la mitica rivalità con CR7 quando i due giocavano entrambi nel campionato spagnolo.