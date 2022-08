Milano, 18 ago. (askanews) – Una passeggiata spaziale del cosmonauta russo Oleg Artemyev si è conclusa prematuramente mercoledì a causa di un problema alla batteria in una delle tute. Artemyev era uscito insieme al connazionale Denis Matveev anche lui rientrato in anticipo. Le agenzie spaziali statunitensi e russe hanno dato rassicurazioni dicendo che che non c’è stato nessun pericolo.