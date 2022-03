La performance all’aperto dell’Opera di Odessa per la no-fly zone

Roma, 14 mar. (askanews) – Gli artisti del Teatro dell’Opera accademia nazionale e balletto di Odessa hanno eseguito l’inno nazionale dell’Ucraina durante una performance all’aperto davanti al teatro. Si sono esibiti anche in “Va, Pensiero” di Giuseppe Verdi, un video divenuto virale sul web. Chiedono a gran voce, come da giorni ripete il loro presidente Volodymyr Zelensky, l’introduzione di una “no-fly zone” sui cieli del loro paese per bloccare i missili e le bombe russe.

“Oggi, il nostro collettivo dell’opera sta chiedendo con una voce unica: ascoltateci e chiudere il cielo sopra l’Ucraina! Salvate le vite delle persone”, chiede con forza la solista Yulia Tereshchuck.

“Non so a chi dovrei rivolgermi, al signore onnipotente e ai leader di tutti i paesi che comandano: chiudete il cielo sopra di noi! Lasciateci vivere in pace! Ci occuperemo noi stessi del resto”, aggiunge Anatoliy Pastukhov, vice-direttore d’orchestra.