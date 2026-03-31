La petroliera russa arriva a Cuba nel pieno del blocco energetico Usa

Matanzas (Cuba), 31 mar. (askanews) – La petroliera russa Anatoly Kolodkin è arrivata al porto di Matanzas, a est dell’Avana, sull’isola di Cuba, con il primo carico di petrolio greggio dopo quasi tre mesi di blocco petrolifero di fatto imposto dagli Stati Uniti. La nave, soggetta alle sanzioni statunitensi, trasporta 730.000 barili di greggio.Nelle immagini si vedono la petroliera russa Anatoly Kolodkin e la petroliera cubana Vilma, nei pressi del porto di Matanzas. L’Anatoly Kolodkin, primo rifornimento di petrolio a Cuba dal 9 gennaio, è arrivata al porto di Matanzas alle 8.15 locali (le 14.15 ora italiana).La decisione del presidente statunitense Donald Trump di consentire alla Russia di fornire petrolio a Cuba, nonostante l’embargo di fatto imposto dagli Stati Uniti dall’inizio dell’anno, evita uno scontro con Mosca e offre un po’ di respiro ai 9,6 milioni di abitanti dell’isola caraibica.La Casa Bianca, tramite la portavoce Karoline Leavitt, ha insistito sul fatto che le sanzioni statunitensi restano invariate, e saranno adottate “decisioni caso per caso”.