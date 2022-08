La più richiesta in Finlandia è la pizza “Berlusconi”

Carne di renna affumicata, funghi cantarelli e cipolle rosse fresche, ecco la pizza più richiesta in Finlandia, quella che porta il nome di Berlusconi

La più richiesta in Finlandia è proprio lei, la pizza “Berlusconi”: il “manicaretto” è a base di carne di renna e richiama un momento storico in cui il Cav fece una delle sue uscite non prorpio felicissime. Eppure quella pizza ha vinto il campionato mondiale della pizza nel 2008 con quegli ingredienti così atipici: carne di renna affumicata, funghi cantarelli e cipolle rosse fresche, il tutto su un impasto di segale e farina integrale, roba che qui da noi la useremmo come frisbee.

In Finlandia la pizza “Berlusconi” spopola

Il prodotto appartiene alla catena di pizzeria finlandese Kotipizza ed aveva stravinto a New York nella quotata America’s Plate International Pizza Competition. Si, ma perché la pizza finlandese più iconica ha il nome di Berlusconi?

Perché quella pizza ha il nome del Cav

I motivi di quel nome risalgono al 2005, quando il Cav guidava il governo. In occasione della scelta della sede dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare con Helsinki e Parma in lizza a vincere fu Parma.

I finlandesi la presero bene fin quando Berlusconi non fece una delle sue battute, anzi, ne fece due. Nella prima alluse al fatto di aver “rispolverato tutte le mie arti da playboy, ormai lontane nel tempo per sollecitazioni amorevoli nei confronti della signora presidente”. E in una precedente battuta il Cav aveva detto che non c’era alcuna possibilità di confronto tra il culatello di Parma e la renna affumicata.