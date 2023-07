Una bambina di soli 11 anni ha perso la vita nelle scorse ore a causa di un incidente in barca dov’era a bordo insieme ad altre 11 persone. Ecco cos’è accaduto e dove si è consumata la tragedia.

La piccola Olivia muore in barca risucchiata dalle eliche

La vittima del terribile incidente è Olivia Knighton, figlia maggiore dell’ex portiere della MLS Brad Knighton. Stando alla ricostruzione degli eventi, la bambina sarebbe stata risucchiata dalle eliche della barca dove si trovava e che si è ribaltata a causa dell’onda anomala provocata da un altro motoscafo.

L’incidente è avvenuto mercoledì scorso a Little River, sulla costa della Carolina del Sud: a bordo della barca, oltre ad Olivia c’erano anche altre 11 persone, che però non sono per fortuna rimaste ferite, nonostante siano finiti in mare in 9 insieme alla piccola.

Ex-MLS goalie Brad Knighton’s daughter dead at 11 after boating accident

Olivia Knighton, the daughter of longtime former MLS goalie Brad Knighton, died following a boating accident in South Carolina. She was 11 years old. The Horry County Coroner’s Office said that Knighto… pic.twitter.com/Q3Psl4oyQB — Dr.LyndaBarnes (@MrsBarnesII) July 22, 2023

Lo straziante messaggio del padre

A poche ore dalla tragica e prematura scomparsa della piccola, il padre Brad ha condiviso via social un commovente messaggio a lei dedicato. Ecco le sue parole: