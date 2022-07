La pioggia non ferma il concerto di Zucchero “Sugar” a EstEstate

Este (Pd), 5 lug. (askanews) – La pioggia battente non ha fermato il concerto di Zucchero “Sugar” Fornaciari a Este, in provincia di Padova (per la rassegna EstEstate), tra le cinque tappe sold out in Italia del suo #WorldWildTour, che fino a ottobre vedrà il re del blues impegnato in tutto il mondo. Il meteo incerto ha poi lasciato il posto a uno show di oltre due ore nell’anfiteatro del Castello Carrarese.

Con una band internazionale e hit cariche di energia come “Sacro e Profano”, “Soul Mama” e “Il mare impetuoso al tramonto…”, l’artista con indosso il suo inseparabile cappello ha ripercorso i suoi grandi successi, ma anche i suoi brani più recenti, tratti dagli ultimi progetti discografici “Discover” e “D.O.C.”.

Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, dopo Nichelino (To) ed Este (Pd) si esibirà il 7 luglio a Palmanova (Udine, Estate di Stelle), l’8 luglio a Parma (Città della Musica) e il 20 luglio a Lucca Summer Festival.

Il 27 luglio – per la seconda volta nella sua carriera – l’artista, 66 anni, aprirà il concerto dei Rolling Stones a Gelsenkirchen, in Germania.

Sul palco durante il World Wild Tour la band: Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns) e Oma Jali (backing vocals).

Servizio di

Stefania Cuccato

Montaggio Alessandra Franco

Immagini askanews