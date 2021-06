Milano, 5 giu. (askanews) – Una statua di Diego Armando Maradona alta 5 metri è stata svelata fuori dallo stadio di Santiago del Estero, in Argentina. L’ennesimo monumento dedicato alla leggenda del calcio scomparso nel 2020 a 60 anni è stato inaugurato in occasione della partita fra Argentina e Cile per le qualificazioni ai mondiali in Qatar del 2022.