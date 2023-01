La pizza da Guiness negli Usa: quasi 1300 metri quadrati di bontà

Un funzionario ha certificato ufficialmente che è una pizza da Guiness quella allestita negli Usa: quasi 1300 metri quadrati di bontà in un hangar

La pizza da Guiness è stata preparata in un hangar degli Usa: quasi 1300 metri quadrati di bontà.

I media spiegano che una colossale “pepperoni” è stata allestita dalla celebre catena Pizza Hut a Los Angeles. La società ha voluto celebrare il ritorno sul mercato della sua Big New Yorker. Si tratta di una pizza con formaggio e “pepperoni”, dove i peperoni non c’entrano sulla ma c’entra molto il salame piccante.

Negli Usa preparata una pizza da Guiness

E quella pizza è entrata nel Guinness dei primati come la più grande mai realizzata.

Pizza Hut ha creato in un hangar di Los Angeles una pizza con formaggio e “pepperoni” di quasi 1.300 metri quadrati. La Cnn spiega che un funzionario della Guinness ha confermato che si tratta “di un record assoluto”. Il lavoro è iniziato mercoledì ed è stato finito venerdì: è stata stesa la pasta e messa la salsa di pomodoro, quindi il salame.

Oltre mezzo milione di fette di salame

In totale, sono stati utilizzati “6.193 chili di pasta, 2.244 chili di salsa, poco meno di 4.000 kg di formaggio e 630.496 fette di salame”.

L’ad dell’azienda, David Graves, ha detto che le 68.000 fette in cui è stata tagliata la pizza non verranno sprecate ma “donate alle cucine che aiutano i bisognosi a Los Angeles”. Chi aveva il precedente record? I pizzaioli romani che nel 2012 crearono in un padiglione della Fiera di Roma la maestosa pizza Ottavia, di 1.261,55 metri quadrati, e senza glutine.