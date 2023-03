(Adnkronos) - Secondo un nuovo studio, la plastica riversata negli oceani ha subito un'impennata al livello mondiale "senza precedenti" dal 2005 e potrebbe quasi triplicare entro il 2040, se non si interviene ulteriormente. Il report condotto da “5 Gyres Institute”, un...

(Adnkronos) – Secondo un nuovo studio, la plastica riversata negli oceani ha subito un'impennata al livello mondiale "senza precedenti" dal 2005 e potrebbe quasi triplicare entro il 2040, se non si interviene ulteriormente. Il report condotto da “5 Gyres Institute”, un'organizzazione statunitense che si batte per ridurre l'inquinamento da plastica, sottolinea che nel 2019 erano presenti negli oceani 171 trilioni di particelle di plastica e questo numero potrebbe aumentare di 2,6 volte entro il 2040, se non verranno introdotte politiche globali legalmente vincolanti.