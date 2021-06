La poesia pop di Scarda nell’album “Bomboniere”

Milano, 7 giu. (askanews) – Scarda torna con un nuovo lavoro, il suo terzo album in studio, che si intitola “Bomboniere”.

“L’ho voluto chiamare così perchè è un nome che mi dà un senso di omaggio, ogni canzone mi sembrava un piccolo omaggio, un gioiellino. Quindi ognuna di queste canzoni è un dono che io faccio a tutte le persone invitate ad ascoltare questo disco”.

Testi poetici e musica pop per parlare soprattutto d’amore.

“Faccio spesso l’esempio dello scudo di Perseo, se Perseo guarda Medusa attraverso attraverso quello scudo non si pietrifica. La poesia è tale quando riesce a filtrare la realtà in maniera tale che il pensiero non si pietrifichi, filtrare la realtà attraverso una chiave che inneschi un sentimento. Quindi la poesia può essere pop nel momento in cui è adattata alle orecchie di tutti”.

L’album, anticipato dai brani “Ti ricorderai” e “Niente” esce insieme al nuovo singolo “Tutti i giorni”.

Scarda durante l’estate sarà impegnato in tour.