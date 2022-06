La Polizia di Monza paga un hotel a una donna scappata dal marito violento in Francia

Dopo un viaggio di due giorni, la donna, scappata dalla Francia insieme ai figli, ha raggiunto Monza e chiesto aiuto alla Questura.

La Polizia di Monza ha aiutato una donna fuggita dalla Francia con i figli a causa della violenza del marito a trovare una sistemazione adatta a loro.

La donna ha viaggiato per due giorni prima di raggiungere Monza

La donna è una 29enne peruviana che si è presentata alla Questura di Monza per chiedere aiuto dopo essere scappata dalla Francia insieme ai suoi bambini e aver viaggiato per due giorni in seguito all’ennesima aggresione subita dal marito.

La Polizia di Monza ha pagato un bed & breakfast alla donna

I poliziotti hanno ascoltato il suo racconto e si sono impegnati per trovare alla donna e ai suoi figli un’adeguata sistemazione.

La Polizia di Monza ha quindi pagato per la donna e i suoi bambini un bed & breakfast in Brianza in attesa di capire se essi possano ricevere un supporto stabile da parte delle autorità.

In Francia, nel 2020 ci sono stati 400mila interventi per maltrattamenti in famiglia

In Francia, nel 2020 ci sono stati 400mila interventi della Polizia per maltrattamenti e violenza domestica. Nello stesso anno, 102 donne e 23 uomini sono stati uccisi da familiari.

