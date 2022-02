La Polizia disperde il “Convoglio della libertà” a Bruxelles

Bruxelles, 14 feb. (askanews) – La polizia ha disperso il cosiddetto “Convoglio della libertà” a Bruxelles. Alcune decine di partecipanti si sono ritrovati nella capitale belga per protestare contro le misure anti-covid e hanno raggiunto a piedi il centro di Bruxelles con l’obiettivo di manifestare in diversi punti della città.

Piccoli gruppi misti, principalmente francesi e belgi con pochi europei, italiani e olandesi in particolare, si sono ritrovati per dire no all’obbligo di green pass e no ai vaccini.

Ingente il dispiegamento di forze dell’ordine.