La polizia ferma un uomo che ha sventrato un bimbo di due mesi con il coltello: la mamma ha solo 27 anni ed è ricoverata in condizioni non gravi

Forse hanno preso il “mostro” ma deve essere tutto accertato in punto di diritto: la polizia ferma un uomo che ha sventrato un bimbo di due mesi con il coltello e che ha colpito anche la sua mamma.

Orrore assoluto in Francia dove una madre ed il suo piccolo sono stati colpiti in casa a Les Rousses.

Un uomo ha sventrato un bimbo di due mesi

Il dramma nel Giura si è consumato nella giornata del 4 febbraio, dove un uomo è stato arrestato perché sospettato di aver accoltellato una donna di 27 anni e il suo bambino di due mesi. E il particolare è raccapricciante: il bambino è stato addirittura vittima di uno “sventramento” secondo l’accusa di Lons-le-Saunier.

Il neonato, la cui prognosi vitale è severa e la madre, che “presentava diverse ferite senza evidente rischio vitale”, sono stati scoperti in mattinata dai servizi di emergenza.

L’allarme e la corsa di soccorritori e polizia

Ma chi aveva chiamato sanitari e la polizia? I vicini, motivo per cui erano stati “chiamati ad intervenire presso l’abitazione di una coppia a Les Rousses“, località sciistica del Giura francese al confine con la Svizzera.

I media riportano un comunicato stampa del pubblico ministero Lionel Pascal per il quale le due vittime sono state trasportate in aereo in un ospedale di Ginevra. “I medici svizzeri stanno lottando per salvare il bambino”. bambino “la cui ferita, uno sventramento, è particolarmente grave”, ha sottolineato il procuratore.