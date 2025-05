La polizia ritrova una bambina di 14 mesi scomparsa da oltre un anno

Novara, 16 mag. (askanews) – La polizia di Novara ha indagato tre persone per maltrattamenti in famiglia, abbandono di minore e lesioni personali, commessi ai danni di una bambina di 14 mesi.

Il Dott. Cesare Palenzona, dirigente della polizia, ha dichiarato: “Abbiamo ritrovato una bambina di 14 mesi che cercavamo da ottobre dello scorso anno dopo la segnalazione di una signora che, nel contesto di una denuncia per maltrattamenti in famiglia a carico del compagno, denunciava anche la scomparsa della figlia.

L’uomo è stato trovato dalla polizia e ha raccontato che la figlia era ospite da un’amica. Gli investigatori hanno trovato la bambina nell’abitazione tra giochi, mozziconi di sigaretta, posacenere, ecc. La bambina è stata portata in ospedale e dagli esami sono state riscontrate tracce di cocaina nel sangue; la bambina è stata poi collocata in una struttura protetta e sono state avviate le procedure per l’adottabilità”.

Secondo la ricostruzione della polizia, l’uomo avrebbe costretto la donna a portare a termine una gravidanza in modo tale da poter richiedere il permesso di soggiorno legato alla nascita del figlio. La relazione sarebbe continuata per alcuni mesi dopo il parto, fino a quando l’uomo ha preso con sé la bambina ed ha fatto perdere le proprie tracce. La Squadra Mobile di Novara, sezione reati contro la persona, ha immediatamente avviato le indagini riuscendo a identificare lo straniero che risultava essere anche senza fissa dimora e gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio, gli stupefacenti e possesso di armi clandestine.

Dopo mesi di continue ricerche, è stato rintracciato all’interno di un locale notturno e, dopo iniziali resistenze, ha confessato agli investigatori di aver affidato la bambina a una donna pregiudicata e tossicodipendente, residente in provincia. Gli agenti a quel punto hanno individuato l’abitazione al cui interno hanno trovato la bambina, costretta a vivere in condizioni di abbandono e di scarsa igiene.