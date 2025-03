Milano, 7 mar. (askanews) – Il primo ministro polacco Donald Tusk ha affermato che il paese mira ad avere un modello pronto entro la fine dell’anno, entro il quale “ogni uomo adulto in Polonia sia addestrato in caso di guerra”. “Stiamo discutendo seriamente con i francesi l’idea di un ombrello nucleare sull’Europa”, ha aggiunto Tusk, in un discorso al parlamento in cui sostiene anche il ritiro del suo paese membro della NATO da un trattato storico che proibisce l’uso di mine antiuomo.