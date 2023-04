La Polonia commemora 80 anni dalla rivolta del ghetto di Varsavia

Roma, 19 apr. (askanews) – Nella capitale polacca sono in corso le commemorazioni per l’80esimo anniversario dalla rivolta del Ghetto di Varsavia, avvenuta il 19 aprile 1943 e nel corso della quale furono uccisi circa 13.000 ebrei. Celebrazioni che si svolgono davanti al monumento degli Eroi del ghetto e di fronte al museo Polin della storia degli ebrei polacchi, situati entrambi sul luogo degli scontri. I presidenti israeliano Isaac Herzog e il tedesco Frank-Walter Steinmeier accompagnati dall’omologo polacco Andrzej Duda, sono apparsi insieme in questi luoghi e visiteranno successivamente una sinagoga.

L’inizio delle celebrazioni è segnato dalle sirene del municipio. Quella di Varsavia fu l’insurrezione più grande e più nota avvenuta della resistenza ebraica contro i nazisti durante la seconda Guerra mondiale.