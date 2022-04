La poltrona delle idee di Luxy e Andrea Bianconi diventa multipla

Milano, 9 apr. (askanews) – Le sedute Luxy interpretate dall’artista Andrea Bianconi con la scritta “Sit Down To Have an Idea” diventano una vera e propria collezione, disponibile sia in serie limitata, sia in versione non numerata. Le nuove sedie della creatività sono state presentate in un evento alla Fondazione Catella a Milano al quale ha preso parte anche il presidente di Luxy, Giuseppe Cornetto Bourlot. “Abbiamo cercato di ripensare un po’ di cose – ha detto ad askanews in riferimento al periodo pandemico – e abbiamo stabilito un nuovo rapporto con la sedia, sia da un punto di vista tecnologico, sia da un punto di vista di sensibilità, nella prospettiva di un momento nel quale potersi ritrovare.

E quando abbiamo avuto l’opportunità di conoscere Andrea Bianconi la sua proposta di Sut Down To Have an Idea ci è sembrata assolutamente iconica, ma adatta al percorso che come azienda stavamo facendo”.

Ora la sedia, che è stata raccontata anche dagli scatti di quattro fotografi in giro per il mondo, da opera d’arte singola diventa qualcosa di più. Ma si tratta di un’evoluzione che per Bianconi era già insita nel concept originale.

“Una delle idee base del progetto – ci ha detto l’artista – era che la poltrona doveva essere di tutti e per tutti. Quindi era già parte dell’idea il tema della diffusione del concetto e della poltrona”.

Il tema dell’accessibilità dell’arte e del design sono perciò un altro degli aspetti dell’operazione portata avanti da Luxy. “Ci sono i multipli, per coloro che amano l’arte e desiderano possedere qualcosa che abbia un futuro e anche un certo valore nel tempo – ha aggiunto Cornetto Bourlot – e in più ci saranno anche dei pezzi non numerati. E questo rappresenterà un’accessibilità per tutti coloro che si vorranno avvicinare a questa iniziativa”. “Il multiplo diventa strumento – ha concluso Andrea Bianconi – ed è uno strumento che viene messo a disposizione di tutti e per tutti”.

Con la speranza che le idee che la poltrona vuole aiutare a nascere siano sempre più brillanti e interessanti.