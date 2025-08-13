La popolazione si unisce ai Vigili del Fuoco contro i roghi a Patrasso

Patrasso (Grecia) 13 ago. (askanews) – La popolazione locale si sta mobilitando in Grecia per aiutare Vigili del Fuoco a spegnere gli incendi boschivi nei pressi di Patrasso, la terza città più grande della Grecia. L’ondata di calore che attanaglia l’Europa meridionale alimenta le fiamme, costringendo all’evacuazione di migliaia di persone.

Dall’alba di mercoledì, 4.850 vigili del fuoco e 33 aerei sono stati mobilitati in tutta la Grecia dove si registrano numerosi focolai. I volontari portano aiuto alle persone in difficoltà e aiutano gli anziani e le persone più fragili ad allontanarsi dagli incendi, ma in alcuni casi intervengono anche su piccoli focolai che potrebbero allargarsi a causa della siccità.