La popstar Taylor Swift esce con "The Life of a Showgirl"

Milano, 14 ago. (askanews) – Pop star dei record, regina incontrastata della musica, Taylor Swift annuncia a sorpresa il suo nuovo progetto discografico “The Life of a Showgirl”, in uscita venerdì 3 ottobre 2025. Si tratta del suo dodicesimo album.

L’annuncio arriva dopo mesi di speculazioni e attesa, il nuovo lavoro a un anno e mezzo di distanza dal precedente, si annuncia già un successo e avrà quattro varianti di copertine disponibili per un tempo limitato in formato CD Deluxe.

Taylor Swift che solo in Italia vanta 19 dischi d’oro e 18 dischi di platino apre il suo 2025 musicale con un nuovo progetto discografico, ma soprattutto ha ottenuto una vittoria importantissima per il mondo della musica: è riuscita a tornare in possesso dei master originali dei suoi primi sei album.

“Tutta la musica che ho mai realizzato ora mi appartiene”, aveva annunciato la star trentacinquenne a maggio chiudendo così una lunga disputa legale. Il suo manager Scooter Braun nel 2019 aveva acquistato Big Machine, la ex casa discografica della popstar, mettendo le mani su tutti i brani contenuti negli album di Taylor Swift. Ma lei si era opposta all’operazione, giudicandola moralmente inaccettabile anche perché le era stato detto che avrebbe ottenuto i suoi master un album alla volta, solo in cambio della registrazione di nuovi dischi per l’etichetta.

L’indomita Taylor, vincitrice di 14 Grammy Award, non ha accettato il ricatto, ha fatto ri-registrare i suoi primi sei album in studio pubblicandoli come “Taylor’s Version” e poi, anche grazie ai proventi del suo faraonico tour Eras ha riacquistato i master per una cifra compresa tra i 600 milioni e il miliardo di dollari.

La sua battaglia è fonte di ispirazione per tanti giovani artisti nel mondo per la proprietà dei diritti d’autore ma le ha dato anche la possibilità di spiccare il volo per raggiungere nuove e altissime vette.